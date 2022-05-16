سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض كبير في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تذبذب كبير في أسعار المعدن النفيس ما زال يلقى صداه على الساحة، حيث سجلت أسعار الذهب والأعيرة المختلفة منه تراجعا ملحوظا على مدار اليوم الاثنين استمرار لانخفاضه، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة من الارتفاع الكبير حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لأعلى مستوى له حيث تخطى حاجز الألف ومائتي جنيه.

وفي إطار اهتمام الناس بالذهب والبحث عن أسعاره خاصة بعد انخفاضه وترقبهم للمشهد وماذا سيحدث، خلال الفترة المقبلة، وتوقعات سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا، نستعرض فيما يلي، أسعار الذهب والأعيرة المختلفة منه، بالنسبة للراغبين في الشراء سواء كانوا مقبلين على الزواج أو للرغبة في الاستثمار.

وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أسعار الذهب في الأسواق المصرية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 16 مايو 2022، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين، نحو 913 للبيع و921 للشراء بعدما سجل في بداية تعالمات اليوم نحو 951 جنيها للبيع و960 جنيها للشراء بانخفاض أكثر من 40 جنيها و50 جنيها في العيار الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين نحو 1.065 للبيع و1.075 للشراء، بعدما سجل في بداية اليوم قيمة 1110 جنيهات للبيع و1120 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين، نحو 1217 جنيها للبيع، وسجل نحو 1229 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8520 جنيها للشراء و8600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 840.06 جنيه، بما يعادل 45.44 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين نحو 934.88 جنيه جنيه، بما يعادل 51.15 دولار.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 1,068 جنيه جنيها، بما يعادل58.46 دولار.

- في حين سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو7,479 جنيه جنيها، أي ما يعادل 409.21 دولار.