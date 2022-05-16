تعرف على أفضل سعر لشراء الذهب يضمن لك تحقيق مكسبا سريعا

واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية، تراجعها في مستهل تداولات اليوم ليسجل عيار 21 سعر 1075جنيها للجرام، ليخسر المعدن الأصفر ما يقرب من 14% من أعلى سعر تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي.

وتعددت الأسباب وراء هبوط الذهب بالسوق المحلية والعالمية، من بينها قوة العملة الأمريكية، بعد أن وصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة أمام سلة من العملات إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2002، بالإضافة إلى ارتفاع عائد السندات، بحسب تقرير فني لشركة «جولد بيليون».

على الجانب الأخر، هبط الدولار مقابل الجنيه محليا ليتداول الآن عند 18.33جنيه، وكما أشرنا مسبقا فإن للدولار التأثير الأكبر على أسعار الذهب بالسوق المحلية، بحسب التقرير، وكذلك سعر الأونصة عالميا الذي شهد تراجعا مستمرا لأربع أسابيع متتالية وتتداول الآن عند 1803$ وقت كتابه التقرير لتصل كذلك إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق التقرير.

كل تلك المعطيات شاركت بما لا يدع مجالا للشك في أن نشهد تراجعا متواصلا لأسعار الذهب محليا، وتتوقع الشركة أن يشهد سعر الأونصة عالميا صعودا تصحيحيا للأسعار الحالية حيث اصطدمت بمستويات قوية متمثلة في «1787 - 1755$»، وتعتبر تلك مستويات جيدة ونتوقع منها الارتداد في الأجل القريب.

محليا، تشهد أسعار الذهب صعودا خلال الفترة المقبلة على الأجل المتوسط ويمثل كل هبوط فرصة جيده للشراء بسعر أفضل وإن انسب مستويات للشراء هي بين «1060 و1040جنيه» لعيار 21، حيث استطاعت تلك المستويات فيما سبق الصعود بأسعار الذهب لما يقارب 100جنيه كاملة لنستهدف بذلك 1100جنيه للجرام كهدف أول وهدف ثاني «1115 و1120جنيه».

واختتمت الشركة: «بشكل عام لا أحد يعلم تماما إلى أي طريق ستتجه الأسواق المالية في الفترة المقبلة بسبب ضبابية المشهد وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الفترة الحالية بشكل عام لذلك ما نقدمه من تحليل هو وجهة نظر بناء على معطيات فنية واقتصادية مدروسة نجتهد فيها لتوقع الأسعار في المستقبل».