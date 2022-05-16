مصطفى حجاج يفاجئ متابعا بحضور حفل خطبته

حرص الفنان مصطفى حجاج على تلبيه طلب أحد متابعيه، وذلك من خلال مفاجأته له بحضور حفل خطبته الذي أقيم خلال الأيام الماضية في أحد الفنادق العامة، ما أدخل السرور على العروسين وجميع الحضور.

ونشر مصطفي حجاج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفيديو معلقا عليه: «العريس كلمني وقالي بحبك جدا أنا وخطيبتي ونفسي تشرفني في خطوبتي».

مصطفى حجاج يلبي دعوة متابع له

وتابع حجاج: «ده كان ردي لأني ببقي في أسعد لحظات حياتي لما بكون سبب في فرحة الناس الطيبين اللي شبهي».

وطرح حجاج أغنية جديدة مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بعنوان يا باي.

وتعد أغنية يا باي من كلمات الشاعر الغنائي محمد النادي، وتوزيع جلال الحمداوي، ومكس وماستر هاني محروس.

وأعرب الفنان مصطفى حجاج عن فخره بمشاركته في الأوبريت الغنائي كمل عبورك، الذي تغنى به أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن آخر أعمال حجاج أغنيته الجديدة «وداعك مر»، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامي، وتوزيع وسام عبدالمنعم وهاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان احساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه علي الاحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص