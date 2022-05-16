جامعة سوهاج تنتخب مجلس نقابة للعاملين.. و«العارف» نقيبا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتهاء العرس الديمقراطي الخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة، والذي كشفت عنه نتائج الفرز النهائي بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات، بفوز أحمد عارف عوض وشهرته «أحمد شيحة» نقيباً للعاملين بالجامعة بعدد 243 صوتاً، متقدماً على منافسه الدكتور حمدي محمد أحمد شحاته وشهرته حمدي كمال، الذي حصل على 80 صوتا بإجمالي 323 من الأصوات الصحيحة، و10 أعضاء يمثلون مجلس الإدارة الجديد.

الانتخابات اليوم شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الانتخابات اليوم شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 1167 عضوا ممن لهم حق الاقتراع والتصويت، اتسمت جميع مراحلها بالشفافية والنزاهة وسط جو يسوده الحب والمودة من جميع المرشحين، آملاً أن يحقق مجلس الإدارة المنتخب كل آمال وطوحات العاملين في ظل ما تنص عليه اللوائح والقوانين وما تقتضيه مصلحة العمل.

اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت عن الفائزين

وأوضح عبد الخالق أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت أيضاً عن الفائزين بعضوية مجلس الإدارة والأصوات التي حصلوا عليها وهم أحمد محمد كريم حمزة وشهرته أحمد كريم العمراني وحصل على 257 صوتاً، إسلام يوسف عبدالرحيم محمد، وحصل على 264 صوتا، والسيد فتحي خلف الله عبدالله وشهرته السيد القاضي وحصل على 260 صوتاً، إيهاب السيد كريم حمزة وحصل على 290 صوتاً، جمال أبوالحسن علي أبوالحسن وحصل على 275 صوتاً، حسين محمود علي علي وشهرته حسين الشريف وحصل على 254 صوتاً، رابعة محمود أحمد حسانين حصلت على 121 صوتا، رأفت خلف عويضة شنودة وحصل على 232 صوتاً، عامر عثمان أبوزيد عبدالعال وشهرته عامر أبوزيد وحصل على 257 صوتاً، عباس عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وحصل على 97 صوتا، محمد السيد محمد السيد وشهرته محمد السلاموني وحصل على 232 صوتاً، محمد ثابت أحمد محمد وحصل على 115 صوتا، محمد منتصر حارس إبراهيم وشهرته هيثم منتصر، وحصل على 237 صوتاً.

جدير بالذكر أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 337 ناخبا، منهم 14 صوتا باطلا بالنسبة للمرشحين على مقعد الرئيس، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 25 صوتا بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس الإدارة.

ووجَّه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس الجديد، ومتمنيا لهم مزيدا من النجاحات في حياتهم العملية المقبلة.