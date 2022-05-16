حياة كريمة: نسب أعمال مشروعات الأخيوة بالشرقية وصلت 100% «صور وأرقام»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استمرار أعمال التنمية الشاملة في محافظة الشرقية، بقرية الأخيوة، إذ تم إنجاز العديد من المشروعات، كالمجمع الحكومي والمجمع الزراعي، والوحدات الصحية إلى جانب القطاع التعليمي ومعالجة الصرف الصحي بالقرية، مؤكدة أنّ العمل ما زال متواصلًا في باقي أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية الأخيوة بالشرقية

اعتادت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، والذي كان شعار المرحلة، فهي مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

وكشفت المبادرة نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في قرية الأخيوة بمحافظة الشرقية، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من أعمال الوحدة الصحية ومركز شباب الأخيوة

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في قرية الأخيوة بمحافظة الشرقية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، والتي جاءت كالتالي:

ـ إنهاء 98% من أعمال المجمع الحكومي.

ـ إنهاء 98% من أعمال المجمع الزراعي.

ـ إنهاء 100% من أعمال وحدة إسعاف الأخيوة.

ـ إنهاء 100% من أعمال الوحدة الصحية بالأخيوة.

ـ إنهاء 100% من أعمال مركز شباب الأخيوة.

ـ إنهاء 80% من أعمال معالجة الصرف الصحي بالأخيوة.

ـ إنهاء 100% من أعمال مدارس الابتدائية مدرسة الأخيوة.

ـ إنهاء 100% من أعمال مدرسة الشهيد أحمد اسماعيل.

وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنجازاتها في قرى مصر لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات.