«حياة كريمة» تكشف عن نسب إنجاز مشروعاتها بمركز نصر النوبة بأسوان.. وصلت لـ90%

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ العديد من المشروعات في مركز نصر النوبة، وقرية الدكة بمحافظة أسوان، في عدد من القطاعات المختلفة، كالصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء، مشيرة إلى أن العمل ما زال جاريا لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز، وجميع أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في نصر النوبة بأسوان

كشفت المبادرة، عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه العمل ما زال متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

إنجاز 40% من أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء

أشارت حياة كريمة، إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز نصر النوبة بأسوان، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 90% من أعمال نقطة إسعاف دابود، 80% من أعمال المجمع الزراعي، 70% من أعمال مركز شباب كشتمنة شرق، 65% من أعمال مركز شباب دابود، و65% من أعمال مدرسة عبد الستار مرغني، 10% من أعمال مركز شباب الامبركاب، و40% من أعمال احلال وتجديد شبكات الكهرباء.

تنفيذ 55% من أعمال المجمع الحكومي

أضافت المؤسسة أنه جرى الانتهاء من 60% من أعمال احلال وتجديد شبكات المياه، 60% من أعمال مركز شباب دهميت، 60% من أعمال شبكات الصرف الصحي، 55% من أعمال المجمع الحكومي، 46% منأعمال مدرس الدكة للتعليم الأساسي، 5% من أعمال مركز شباب الدكة، 3% من أعمال مركز شباب كشتمنة غرب، 45% من أعمال مدرسة الدكة الاعدادية الجديدة.

توصيل الغاز والمدارس والقوافل الطبية ضمن أعمال حياة كريمة بالقرى

جاء ذلك تحقيقًا لأهدافها المنشودة، بعد أن ظلّ الريف مهمّشًا على مدار سنوات، ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت في المناطق النائية، وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.