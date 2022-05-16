«حياة كريمة» تحطم الأرقام القياسية فى إنجازات تطوير الريف

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» استمرار أعمالها بمختلف المحافظات والمراكز التى تغطيها، إذ حققت المبادرة إنجازات كثيرة فى المحافظات من خلال تنفيذ مشروعات فى القطاعات المختلفة. وأشارت المؤسسة، فى بيان اليوم، إلى أن العمل متواصل بشكل يومى على جميع المستويات فى جميع القطاعات الحيوية فى أنحاء الجمهورية كافة، مؤكدة أن «تحطيم الأرقام القياسية فى الإنجازات»، شعار هذه المرحلة للمبادرة الرئاسية لإنهاء معاناة القرى الأشد فقراً، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصرى، وتحقيق الأهداف التنموية، فى المواعيد المقرّرة.

«المبادرة»: انتهاء 100% من بعض الأعمال فى 4 محافظات

وكشفت المؤسسة عن أن نسب الانتهاء من الكثير من أعمال المبادرة فى القرى المدرجة فى 4 محافظات وصل إلى 100%.

ففى الغربية، كشفت المؤسسة عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة فى قرية نهطاى، المدرجة ضمن برنامج «حياة كريمة»، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاى، و100% من أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسى، و25% من مركز تنمية الأسرة والطفولة، و47% من أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى، و90% من أعمال تطوير وتجهيز نقطة إسعاف بالقرية.

وأضافت المؤسسة أنه جرى الانتهاء من 100% من أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، و100% من أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعى البيطرى، والانتهاء من مد خدمة الإنترنت والتليفونات بنسبة 100% ضمن قطاع سكن كريم، كما أنهت المؤسسة أعمالها فى توصيل خطوط الغاز للمنازل بنسبة 99.3%، و58% من أعمال تبطين ترعة العطف ضمن قطاع الزراعة، و65% من التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة.

وفى البحيرة، كشفت المبادرة عن نسب الانتهاء من الأعمال فى قرية الأبعادية بمركز دمنهور، إذ تحقق الكثير من الإنجازات فى مختلف القطاعات، فى إطار خطة العمل التى تنفّذ ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّ العمل ما زال متواصلاً فى المحافظة، لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، موضحة أنه جرى الانتهاء من 100% من أعمال مبنى مجمع الخدمات، و100% من أعمال مبنى مركز الشباب بالقرية، و100% من أعمال مركز طب الأسرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تأسيس 100% من السوق الحضارية بالقرية على مساحة 3650 متراً مربعاً.

وفى الجيزة، أوضحت المؤسسة أهم الإنجازات بمركز أطفيح، وهى: فى قطاع الأبنية التعليمية جرى إعادة تأهيل مدرسة عبدالعظيم أبوعيشة التجريبية لغات، وإعادة تأهيل وإنشاء مبنى مدرسة السلام للتعليم الأساسى بكفر الواصلين، بنسب تنفيذ 100%، وفى قطاع الشباب والرياضة جرى إنجاز مركز شباب كفر الواصلين بنسبة إنجاز 100%، وفى المجمعات والخدمات، جرى إنجاز مجمع الخدمات الحكومية بالقبابات بنسبة تنفيذ 95%، وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى جرى إنجاز محطة المعالجة الرئيسية بكفر الواصلين بنسبة إنجاز 50%، ومحطة رفع الصرف الصحى بالقبابات بنسبة تنفيذ 40%، وفى قطاع الصحة جرى إنجاز الوحدة الصحية بكفر الواصلين بنسبة تنفيذ 45%، وفى ملف «سكن كريم»، جرى إنشاء 3 عمارات سكنية بنسبة تنفيذ 25%.

وفى الدقهلية، وصل تنفيذ مشروعات قرية الحصص إلى 100% فى بعض القطاعات، فيما لا يزال العمل سارياً فى قطاعات أخرى، وذلك على النحو الآتى: فى قطاع الشباب والرياضة جرى إنجاز مركز شباب الجرويين بنسبة تنفيذ 100%، وفى الصحة جرى إنجاز وحدة طب الأسرة بالحصص بنسبة إنجاز 100%، وفى الزراعة، جرى تنفيذ المجمع الزراعى بنسبة 98%، وفى مجمعات الخدمات، جرى تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية، وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، جرى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى.

منسق ميدانى: بداية المرحلة الثانية قريباً

من جانبه، قال خالد جمال عبدالناصر، أحد منسقى «حياة كريمة» ميدانياً، إن المؤسسة رغم الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها كل دول العالم بشكل عام، فإن المؤسسة قادرة على استكمال جميع مشروعات المبادرة، على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبدالناصر»، فى تصريحات اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدّد على ضرورة أن تنتهى المرحلة الأولى من المبادرة فى موعدها المحدّد، دون تأجيل، لافتاً إلى أن كل الجهات الشريكة فى الدولة والعاملة ضمن المبادرة، لم تتوقف عن العمل، «المقاولين كمان مكملين معانا، والدولة مكملة معاهم، ومفيش مشكلة خالص والدولة قادرة إنها تكمل مشروعاتها بشكل يليق بكل المصريين، وإن شاء الله ندخل فى المرحلة الثانية من المبادرة قريباً».