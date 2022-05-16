«حياة كريمة» توقع بروتوكولا مع «إعمار مصر» لدعم التنمية المستدامة بمليار جنيه

وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة إعمار مصر للتنمية، بهدف تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجا، وتعظيم قدراتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها، في ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وتدعم شركة إعمار مصر، بموجب البروتوكول، مؤسسة حياة كريمة بميزانية قيمتها مليار جنيه، يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة، والخاصة بتطوير ورفع كفاءة قطاعات الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية، وتحسين جودة البيئة العمرانية، والقضاء على جميع أوجه الفقر، وضبط عملية النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائقة من خلال مشاريع اقتصادية مختلفة.

حياة كريمة

والبروتوكول يأتي ضمن سلسة من الشراكات، التي تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة، بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة.