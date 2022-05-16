لجنة العفو الرئاسي: نفحص 1074 طلبا.. ونعد قائمة للإفراج عنها قريبا

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تلقت 1074 طلبا حتى الآن، وتعمل على إعداد قائمة منها للإفراج عنها قريبا، وتحديد من يصلح للحصول على العفو ومن لا يصلح، مؤكداً أن مهمة اللجنة الأساسية هي السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والخطر الأحمر الوحيد هو التورط في أعمال العنف.

العفو الرئاسي: نُعد قائمة تضم عددا من الغارمين

وأوضح «السقا» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القائمة التي تعمل اللجنة على إعدادها تضم عددا من الغارمين والغارمات، وتحديد من يستحق الإفراج فيها، من خلال النظر إلى الوضع الذي تسبب في الحبس، والوضع الاجتماعي للأسر، مشيراً إلى أن هناك فوارق بين اللجنة السابقة والمشكلة حاليا في طبيعة المهام، فالأخيرة لديها مهام محتلفة لا تتعلق فقط بالإفراج عن المحبوسين، لكن تشمل معالجة ملفى الحبس الاحتياطي والغارمات ودمج المفرج عنهم بالمجتمع.

وتابع قائلا: ضوابط اللجنة الحالية، لا تختلف عن السابقة كثيراً، وتشمل النظر في قضايا الرأي والتعبير دون التطرق إلى القضايا التي تتضمن أعمال عنف وتخريب أو إرهاب.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن استقبال طلبات العفو في الوقت الحالي يتم في عدة جهات منها لجنتي حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من خلال استمارة العفو الرئاسي المطروحة عبر مؤتمر الشباب.

السقا: اللجنة لن تكون أداة لعودة الإخوان

وأكد «السقا» على أن قوائم العفو الرئاسي لن تضم الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وجماعة الإخوان مصنفة إرهابياً في مصر وعدد من الدول، فهي مرض خبيث عانى منه الجسد المصري، ومازالت أثاره موجودة، مؤكداً أن قرار عودتهم مرتبط بالشعب وليس بأي شخص، ولن تكون اللجنة أداة لعودة الاخوان.