لجنة العفو الرئاسي تثمن دعوة الأكاديمية الوطنية إدارتها للحوار الوطني

رحبت لجنة العفو الرئاسي، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، وثمنت ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني، بكل تجرد وحيادية تامة، دون التدخل في المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال، يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء.

لجنة العفو الرئاسي تعلن مشاركتها في الحوار الوطني

وحسب بيان لجنة العفو الرئاسي، فإنها تثمن تلك الدعوة وتعلن مشاركتها في الحوار الوطني، الذي دعى إليه رئيس الجمهورية، وتنتهز لجنة العفو الرئاسي هذه المناسبة، لتدعو جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع، وإلى وطن أرحب يتسع للجميع.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن قرب إصدار قائمة بالعفو، تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة خلال الأيام الماضية.