طارق العوضي: لجنة العفو الرئاسي بلونة اختبار لمدى نجاح الحوار السياسي

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تلقى العديد من التساؤلات من الزوجات والأمهات، حول مدى تأثير العملية الإرهابية في سيناء على الإفراج عن المحبوسين، منوهًا بأن توقيت العملية الإرهابية في سيناء مريب، بعد أيام من الدعوة لحوار والإفراج عن أعداد من المحبوسين، بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو من النيابة العامة، كما أن لجنة العفو الرئاسي بلونة اختبار لمدى نجاح الحوار السياسي.

الجميع يتشارك في معركة مواجهة الإرهاب منذ البداية

أضاف «العوضي»، أن الجميع يتشارك في معركة مواجهة الإرهاب منذ البداية، كما أن البعض ورد إليهم شعور بأن هناك مفاضلة بين أمن واستقرار الوطن وكرامة وحرية المواطن، ومن وضع هذا التعارض مخطئ تمامًا، فأمن واستقرار الوطن يكمن في كرامة واحترام وحرية المواطن، ولابد من إرسال رسالة طمأنة للأمهات والزوجات الذين يتساءلون عن الإفراج عن ذويهم، بأن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها، بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نحن بحاجة للحل السياسي والحل الأمني

أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أننا بحاجة للحل السياسي والحل الأمني وهو ليس بديل له، وإنما لابد أن يسيروا الاثنين في خطوط متوازية باستثناء حال وجود خطر يهدد الأمن القومي للوطن، فنحن بحاجة لإدارة خلافنا وأن يكون الخلاف على الوطن وليس ضد الوطن، وأن نكون نستهدف من الخلاف مصلحة الوطن، وما نشهده من تجاوزات ضد أصحاب الرأي يجب أن يتوقف فورًا، فالدولة قدمت بوادر جيدة تؤكد حرصها على نجاح الحوار السياسي.

الدولة ضمت بعض المحسوبين على المعارضة للجنة العفو الرئاسي

أكد المحامي طارق العوضي، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن الدولة ضمت بعض المحسوبين على المعارضة للجنة العفو الرئاسي مع الإفراج على عدد كبير من المحبوسين، معتبرًا أن لجنة العفو الرئاسي بلونة اختبار لمدى نجاح الحوار السياسي، فإذا نجحت اللجنة في مد جسور الثقة مع المواطنين سيكون هناك نجاح للحوار.