لجنة العفو الرئاسي: نفحص 900 طلب.. وسنفتح ملف الحبس الاحتياطي

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تباشر عملها في توقيت مختلف خلال الفترة الجارية، بعد إلغاء حالة الطوارئ وهو ما يمنح فرصة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي.

لمطالب ستفرز بعد لتحديد المستحق منها

وأوضح «السقا» خلال تصريحات تليفزيونية أن ضوابط لجنة العفو الرئاسي لا تختلف عن ضوابط اللجنة السابقة، والتي تشمل النظر في قضايا الرأي والتعبير دون التطرق إلى القضايا التي تتضمن أعمال عنف وتخريب أو إرهاب، مشيرا إلى أن الحالات الإنسانية كالغارمين والغارمات تحتاج إلى معاملة خاصة لإعادة دمجهم في المجتمع.

وتابع: «اللجنة تتلقى الطلبات عبر استمارة، وعدد المطالب حتى الآن وصل إلى 900 طلب، لكن لم تفحص بعد، قد يكون بينها قضايا جنائية، وطلبات أخرى مكررة، ولن نخرج قائمة بهذا العدد، كون المطالب ستفرز بعد لتحديد المستحق منها».

الحوار الوطني محطة تاريخية في الجمهورية الجديدة

وأضاف: «عمل لجنة العفو الرئاسي يعتبر جزء أساسيا من الحوار الوطني، ومن المؤكد أن ملف الحبس الاحتياطي سيفتح في الحوار، وقد نفكر في بديل أو إعادة تشريع»، مواصلا: «مصر تحارب العالم نيابة عن العالم أجمع ولا يمكن أن ترضخ لأي ضغوطات خارجية».

واستطرد «الإخوان اعتادوا على المتاجرة بالدين، والآن يتاجرون بالمحبوسين».

وأكد أهمية التزام المشاركين في الحوار الوطني بالبحث عن المساحات المشتركة، معلقا: «الحوار يعتبر محطة تاريخية في الجمهورية الجديدة التي ترتكز على الديمقراطية التشاركية، دعونا نتحدث عن المستقبل».

لا يوجد معتقل سياسي

من جانبه أكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر، بدون إجراءات قانونية، وكل الموجودين داخل السجون وجهت إليهم قضايا جرى التحقيق بشأنها، مشيرًا إلى أنه هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل الاختفاء القسري والمعتقلين.