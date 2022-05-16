لوحة باهتة لـ«أنغام» تقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

اقتربت الفنانة أنغام من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، بأغنيتها الجديدة «لوحة باهتة»، وذلك خلال 6 أيام فقط من طرحها.

أغنية لوحة باهتة لأنغام من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وجاءت كلمات أغنية لوحة باهتة كالتالي:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

تفاصيل مرض أنغام

وتعرضت الفنانة أنغام منذ أيام لأزمة صحية أقلقت جمهورها ومحبيها حيث خضعت لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في الرسغ على يد أحد الجراحين المصريين العالميين، وتمكث أنغام حاليا في فترة نقاهة بمنزلها لتبدأ بعد أسبوعين رحلة العلاج الطبيعي.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة أنغام خلال حفلها بالكويت ضمن حفلات موسم عيد الفطر، الذي رفع شعار كامل العدد.