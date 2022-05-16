«إسكان النواب»: يجب وضع سيناريو للتعامل مع حالات التخلف عن تصالح البناء

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها التنمية المحلية، في قانون التصالح في مخالفات البناء، نتج عنها أمور مهمة، أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس ماذا سيحدث معهم؟ ومن ثم فإن الإجابة على هذا السؤال بها شقين، إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم، أو كان لديها عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح، الأمر الذي عثر إنفاذ القانون بالشكل المرجو.

سيناريو للتعامل مع الممتنعين عن التصالح على البناء

أوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك البعض يمتنعون عن التقديم، وهنا يجب وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كل الأوضاع والحالات، لذا لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكل الجوانب.

الهدف من القانون إيجاد آلية لسداد الرسوم

وتابع: «إحنا مش عاوزين نعمل إزالات الهدف من القانون هو تقنين الاوضاع، وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم وتقنين الأوضاع، وكثير من الناس كانوا بييجوا ويسألوا إحنا ملحقناش خاصة في ظل شائعات روجت حينها، أن التصالح سيكون تعسفي، وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم يريدون الآن العودة للتقدم».

وكان المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أكد في تصريحات سابقة، أهمية التمويل العقاري في الفترة المقبلة قائلاً: «إذا كنا نتحدث عن أهمية التمويل العقاري خلال الفترة الماضية، فبات الآن من الضروريات، وانتقل الأمر من مرحلة الأهمية لمرحلة الإلزام، ولن يتحقق ذلك إلا بتمويل عقاري سهل وحقيقي وميسر جدا».