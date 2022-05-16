وزير المالية: سنعين 30 ألف معلم.. ونخطط لتعيين 30 ألف طبيب وصيدلي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى تخصيص 2 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم سنويًا في موازنة الدولة الجديدة، فضلًا عن أن هناك خطة لتعيين 30 ألف طبيب وصيدلي، موضحًا أنه جرى تخصيص 130 مليار جنية احتياطي بموازمة «2022 – 2023» للتعامل مع الآثار المتوقعة للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة جراء الحرب الروسية الأوكرانية فضلًا عن بعض تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

معيط: الأزمة الاقتصادية سببها خارجي وليس داخليا

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأزمة الاقتصادية سببها خارجي وليس داخليا، و95% من عناصر الأزمة خارجي، مؤكدًا أن الخطر الخارجي دائما ما يكون صعب التنبؤ بمستقبله ومدى إطالة الأزمة من عدمها، وأوضح أن هناك أكثر من 100 دولة بالعالم يمثل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن صعوبة كبيرة أمامها.

وزير المالية: سددنا 4 مليارات دولار كالتزامات مالية خلال 3 شهور

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر سددت خلال الثلاث أشهر الماضية ما يزيد عن 4 مليارات دولار كالتزامات مالية، فضلا على أن كل احتياجات المواطنين متوفرة، مشددا على ضرورة عدم الإنصات للشائعات التي تحيط بالوضع الاقتصادي في مصر، إذ أن هناك من يتربص باستقرار مصر، ووزارة المالية والدولة المصرية بالكامل لن تتأخر في أي فرصة تحسن حياة المصريين إلى الأفضل، ومشروعات مبادرة حياة كريمة أكبر دليل على ذلك.