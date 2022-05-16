انتهاء الأعمال الإنشائية بـ«المتحف الكبير» 30 يونيو تمهيداً لافتتاحه

بحث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذى لآخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه، حيث بدأت مشاركة الهيئة الهندسية فى أعمال هذا المشروع منذ عام ٢٠١٦.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان اليوم، استعراض آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، وما آلت إليه نسب الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية به، وتطورات الأعمال بمتحف مراكب خوفو، ومدى تقدم العمل الأثرى، خاصة فيما يتعلق بقاعات وصالات العرض، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية فى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر المستجدات الخاصة بأعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، والموقف التنفيذى للمنطقة الخدمية، وخلص الاجتماع إلى تأكيد ضرورة الانتهاء من كل الأعمال المتبقية بالمشروع فى التوقيتات المحددة لها، ومن بينها الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والهندسية الخاصة بالمتحف فى موعد غايته ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وكذلك الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف من مبانٍ من جميع الجهات وكذلك المطلة على الطريق الدائرى، ومنشآت فندقية وجاهزيتها لاستقبال وفود الزائرين، ومحاور الحركة المرورية والطرق المؤدية للمتحف وغيرها من أعمال بالمنطقة.

كما جرى تأكيد الانتهاء من جميع التشطيبات الداخلية والمنطقة التجارية والعرض المتحفى للآثار بالمتحف فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وضرورة عمل اختبارات التشغيل اللازمة للوقوف على جاهزية المشروع بكل مكوناته الهندسية والأثرية والتجارية والأفلام التعريفية المرتبطة بالعرض المتحفى والخطة الترويجية له.

يأتى ذلك فى إطار سعى المتحف المصرى الكبير لتقديم تجربة فريدة واستثنائية لزائريه للتعرف على الحضارة المصرية العريقة عن طريق زيارة المتحف ومنطقة الخدمات الملحقة به، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.