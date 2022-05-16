3 فنانين يخضعون لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة.. أبرزهم أنغام

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إصابات عديدة وعمليات جراحية تتطلب خضوع الفنان لجلسات علاج طبيعي بعد إجرائها.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز الفنانين الذين يخضعون لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة:

أنغام تخضع لجلسات علاج طبيعي بعد أسبوعين

وتخضع الفنانة أنغام بعد أسبوعين لجلسات العلاج الطبيعي بعد إجرائها لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد على يد الجراح المصري العالمي هاني الطير.

وتمكث أنغام حاليا في فترة نقاهة ما بعد العملية داخل منزلها، متوقفة عن جميع أنشطته الفنية لحين تماثلها للشفاء.

وطمأنت راندا رياض مديرة أعمال أنغام جمهورها عن حالتها الصحية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشرت راندا صوره لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

كما يخضع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة خلال الأيام المقبلة لجلسات علاج طبيعي، حيث يعاني من صعوبة في الحركة بعد سقوطه بمنزله منذ أيام مغشيا عليه، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة.

وكان آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال كتب كتاب حفيدته سارة صبري، وظهر على كرسي متحرك، ورقص مع حفيدته خلال حفل زفافها.

ديفيد مرزوق يخضع لجلسات علاج طبيعي بعد إصابته بكسر في القدم

ومن المقرر أيضا أن يخضع الفنان ديفيد مرزوق إلى جلسات علاج طبيعي بعد إصابته بكسر في أنكل القدم، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر ديفيد مرزوق، صورة من الأشعة التي أجراها على قدمه عبر خاصية «الاستوري» وعلق عليها: «كسر في شظية الأنكل الحمد لله على كل حال».