خبيرة أسواق المال تكشف كيفية القضاء على ظاهرة المستريح: جذب الاستثمار

ناشدت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، الدولة المصرية بالعمل على توفير محفزات للمنتجين والمصنعين ولجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب ضرورة إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية كونها تؤثر سلبًا على البورصة وذلك من أجل القضاء على ظاهرة المستريح، إذ أنه توجد معوقات في القوانين تؤثر على عملية الطرح في البورصة، والمعالجات الضريبية جعلت البورصة غير تنافسية، متسائلة: «لماذا لا يعفى المستثمر المصري من ضريبة الأرباح الرأسمالية أسوة بالأجانب والعرب؟».

نفتقر لوجود جدول زمني معلن من أجل أطروحات شركات في البورصة

وأضافت «يعقوب»، خلال تصريحات تليفزيونية، أننا في الوقت الحالي نفتقر لوجود جدول زمني معلن من أجل أطروحات شركات القطاع العام في البورصة، وذلك بالرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وأعطى توجيهات بالاهتمام بالبورصة المصرية، ومن الضروري عودة ضريبة الدمغة بدلا من الضريبة الرأسمالية لتشجيع البورصة.

المغرب هو الأعلى استحواذًا على الاستثمارات الأجنبية

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أنه من الأهمية تحديد الحكومة جدولا زمنيا بمواعيد طرح الشركات بالبورصة، لتسهيل عملية جذب المستثمرين الأجانب، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري الأكثر جذبًا للاستثمارات في شمال إفريقيا، والمغرب هو الأعلى استحواذًا على الاستثمارات الأجنبية لما يقدمونه من حوافز، حيث استقبلت الشركات الأوكرانية التي تبحث عن إقامة مصانع، وقدمت حوافز ضريبية وتسهيلات كبيرة، للمستثمرين لإقامة مصانعهم.

نحتاج إلى عدة قرارات حاسمة وسريعة لجذب الاستثمار المباشر

وأشارت إلى أن كل دول العالم تبحث عن طرق لحل الأزمات الاقتصادية، و لابد من العمل على مساعدة مناخ الاستثمار في مصر، ولابد من توفير محفزات للمنتجين والمصنعين والمستثمر الأجنبي، مشيدة بمؤتمر رئيس الوزراء الذي عقد أمس حول سبل مواجهة الأزمة العالمية قائلة «شرح الأزمة لكن المستثمرين كانوا ينتظرون آليات التنفيذ»، متابعا «المغرب على سبيل المثال تقدم حوافز ضريبية»، كما أن مصر «نحتاج إلى عدة قرارات حاسمة وسريعة لجذب الاستثمار المباشر»، لافتا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة المستريح يتمثل في توفير بدائل لها.