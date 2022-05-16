«الأرصاد» عن تقلبات الربيع: «ممكن نحس بالـ4 فصول في يوم واحد»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع عادة ما يشهد تقلبات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، فضلًا عن عدم الانتظام، مؤكدًا أن نهاية فصل الربيع سيكون بعد 60 يوما، بعدها سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، والذي يُعرض على شاشة «ETC»، كما أنّ البلاد قد تشهد 4 فصول، خلال يوم واحد بسبب التقلبات الجوية الحادة، فحالة الطقس تكون حارة في الصباح، ثم تميل للبرودة ليلًا، وفي وسط اليوم نشهد نشاط من الرياح.

فصل الصيف يبدأ بعد نحو شهر من الآن

وأضاف «شاهين»، أن الأجواء تميل إلى أن تكون صيفية، كلما اقتربنا من نهايات فصل الربيع، بينما فصل الصيف يبدأ بعد نحو شهر من الآن، بينما الأجواء الحالية ربيعية، إذ تكون حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، فضلًا عن أن نشاط الرياح، مع غياب أشعة الشمس، يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة عن الدرجات المسجلة، مؤكدًا أن وسط وغرب أوروبا تشهد درجات حرارة تجاوزت 30 درجة ولعدة أيام حيث امتد الدفء الشديد من أيبيريا إلى بولندا.

وسط وغرب أوروبا تشهد درجات حرارة تجاوزت 30 درجة

وأوضح مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الأمر يعتبر أول موجة حارة تشهدها أوروبا هذا العام لتنبئها بفصل صيف مختلف، وترجع اختلافات درجات الحرارة في المناطق السالف ذكرها بسبب طبيعة طبقات الجو العليا حيث يتمركز مرتفع جوي على غرب القارة الأوروبية وتزداد درجات الحرارة هذه الأيام درجتين، خلال هذه الفترة من العام، بينما يتخلل الضغط فوق شمال شرق أفريقيا مسببًا امتداد منخفض جوي على مصر.