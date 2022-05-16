«الأرصاد»: استمرار الأجواء الربيعية.. ودرجة الحرارة تصل لـ41 بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الربيعية حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ تتأثر البلاد بالرياح الشمالية الغربية القادمة من الصحراء الغربية والكتلة الهوائية القادمة من على سطح البحر المتوسط، ما سيؤدي لاعتدال درجات الحرارة وتلطيف حالة الطقس.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 و40 درجة حتى بداية الأسبوع المقبل، وذلك بشكل متفاوت بين محافظات جنوب البلاد، ومنطقة مصر الوسطى والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 24 و25 حتى مطلع الأسبوع المقبل.

«الأرصاد»: درجات الحرارة ستصل لـ41

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك استمرار لنشاط الرياح الشمالية الغربية حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، ما سيعمل على تلطيف درجات الحرارة، خاصة أن درجات الحرارة ستصل إلى 41 درجة على جنوب البلاد نهاية الأسبوع الجاري، لكنها ستنخفض ما بين 5 و6 درجات مع بداية الأسبوع المقبل، كما تسجل محافظات شمال الصعيد ما بين 30 و35 درجة خلال ساعات النهار حتى السبت المقبل.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و30 على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، فيما تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 18 و23 درجة خلال فترات المساء على جميع محافظات الجمهورية بشكل متفاوت حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت عضو الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون غائم نسبيًا حتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ تقل فترات سطوع الشمس، وهذا أيضًا احد العوامل التي ستخفف من الشعور بارتفاع درجات الحرارة خاصة على محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 28-18

الإسكندرية 24-17

وادي النطرون 27-18

طنطا 27-19

شبين الكوم 28-19

دمنهور 26-19

بلطيم 24-17

مطروح 23-16

السلوم 25-16

سيوة 29-17

بورسعيد 24-18

دمياط 24-18

الزقازيق 27-19

المنصورة 26-18

الإسماعيلية 29-17

السويس 28-18

العريش 25-16

رفح 24-16

رأس سدر 32-18

نخل 28-17

نويبع 33-19

طابا 32-19

كاترين 28-14

الطور 29-14

شرم الشيخ 33-25

الغردقة 32-23

مرسى علم 33-23

الفيوم 29-19

بني سويف 30-19

المنيا 30-19

أسيوط 31-18

سوهاج 36-22

قنا 38-23

الأقصر 40-24

أسوان41-25

إدفو 40-26

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 39-23

شلاتين 36-23

أبو رماد 39-22

حلايب 32-21

رأس حدربة 31-21