هل تأثرت درجات الحرارة اليوم بخسوف القمر؟.. «الأرصاد» توضح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس الليل يكون لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، موضحة أنّ محافظات السواحل الشمالية وأغلب محافظات البحر المتوسط، قد تشهد أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل، كما أنّ خسوف القمر الذي شهدناه أمس لا علاقة له بدرجات الحرارة ولا يؤثر عليها.

انعدام فرص سقوط الأمطار

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ اليوم لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار في مختلف مناطق الجمهورية، والأجواء الربيعية التي تشهدها البلاد تستمر حتى نهاية الأسبوع، ويكون متوسط درجات الحرارة بين 28 و31 درجة مئوية، ولا يوجد اختلاف في الظواهر الجوية، حيث يستمر نشاط الرياح النسبي خاصة خلال فترة المساء، ولا يكون على مدار اليوم، ما يزيد الشعور بالأجواء اللطيفة.

شبورة مائية خفيفة جدا

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، سيكون هناك شبورة مائية خفيفة جدا، لكنها غير مؤثرة تماما على حركة المرور، وقد تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، وهي دليل على استقرار الأحوال الجوية، موضحة أنّ السبت الماضي شهد فرصا لسقوط الأمطار التي سقطت على مناطق متفرقة من الجمهورية، وقد تشهد الفترة المقبلة تكونا للسحب التي تحجب أشعة الشمس، ما يساعد على الشعور بالأجواء الربيعية اللطيفة.

تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الشهر المقبل

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار الخفيفة التي تسقط لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، لكن تساعدنا على الشعور بالأجواء الربيعية، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي بداية من الشهر المقبل مع بدايات فصل الصيف، إذ ترتفع الرطوبة ودرجات الحرارة.