طاهر صالح: فتح سوق العمل جزئيا عقب ظهور كورونا قلل البطالة

قال طاهر صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات، إن فتح سوق العمل جزئيا عقب ظهور فيروس كورونا المستجد، قلل البطالة حيث تم جذب العمالة لصناعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية، مبينا أن بعض الأشخاص تنقلوا من متعطلين إلى مشتغلين، موضحا أن هناك انخفاض في أعداد المتعطلين.

نسبة البطالة في الريف مستقرة

أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نسبة البطالة في الريف مستقر، مبينا أن ظاهرة البطالة في مصر تشمل الشباب والمتعلمين، مؤكدا أن التحول الذي قدمته الدولة والرقمنة لا تواكب خريجي الجامعات والمؤهلات المتوسطة رغم أنهم حاصلين على شهادات.

أكثر الحاصلين على فرص عمل

وأوضح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات، أن خريجي كليات التجارة والحقوق والآداب هم الأعلى في مصر وليس كل الخريجين منها يعملون في مجالات العمل الخاصة بنفس مجال دراستهم، مؤكدا أن الشخص يجب أن يكون مؤهل من أجل الحصول على فرص عمل في هذه الفترة، متابعا: «نسبة خريجين الكليات التكنولوجية بيشتغلوا أكثر من الباقي».

انخفاض نسبة البطالة في مصر

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأحد عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022 بانخفاض قدره 0.2% عن الربع الممثل في العام السابق والذي بلغ 7.4%، مشيرا إلى أن قـــــــــوة العـــــمل التي تشمل المشتغلين والمتعطلين بلغت 29.895 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2022، مقابل 29.653 مليون فرد خلال الربع السابق، بارتفاع 0.8%.