أحمد عزمي لـ«الوطن»: تامر حسني مخرج عبقري ورفع من روحي المعنوية

أعرب الفنان أحمد عزمي عن سعادته بالمشاركة مع الفنان تامر حسني في فيلم «بحبك» والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المقبل.

قال أحمد عزمي في تصريحات إلى «الوطن»، الموضوع بدأ بمكالمة من تامر حسني، هنأني بمسلسلي مع الفنانة ليلي علوي وبعودتي للتمثيل، «قالي كلنا معاك وبندعمك وعرض عليا فكرة إني انضم للفيلم وشرحلي الفكرة وقالي أنها شخصية مساحتها مش كبير لكنها مهمة».

وأضاف عزمي، أن الدور استحوذ على إعجابه جدا، وقرر المشاركة في الفيلم، وبدأ التصوير بالفعل، وقابل الفنانة هنا الزاهد التي وصفها بالجميلة، معبرا عن سعادته بالمشاركة في التجربة ككل.

عزمي: تامر مخرج منظم وشاطر ومركز جدا

أشاد عزمي بتامر حسني قائلا إن حسني جميل ومنظم وشاطر ومركز جدا كمخرج، مضيفا أنه عمل على المشاهد الخاصة به عدة مرات معه، «تامر مخرج عبقري ورفع روحي المعنوية بشكل كبير».

فيلم بحبك لتامر حسني

ومن المقرر أن يعرض فيلم بحبك خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلن الفنان تامر حسني منذ أيام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «الإعلان الرسمي الأول لفيلم بحبك، والمحدد إصداره إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك المقبل».

أعرب تامر عن سعادته لمشاركة عدد من نجوم الكوميديا في الفيلم قائلا: «سعيد بمشاركة نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وفرحان جدًا بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل، وربنا يكتب له فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه».

فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسني، ويعتبر التجربة الإخراجية الأولى لـ «حسني» في السينما، وذلك بجانب مشاركته في بطولة الفيلم مع مجموعة من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني.