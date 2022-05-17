ابنة حفيدة طه حسين تناشد المسؤولين منع إزالة مقابر العائلة

ناشدت حفيدة عميد الادب العربي طه حسين، الدولة بمنع أي قرار محتمل بإزالة مقبرة الراحل: «شوفنا العلامة الحمراء ولم نتلق إخطاراً رسمياً وأناشد الجهات باتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار».

علقت الدكتورة مها عون، ابنة حفيدة عميد الأدب العربي طه حسين لوالدتها والمتحدثة باسم العائلة، على الغضب السائد في أوساط المثقفين لما تردد من احتمالية هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين لإنشاء محور ياسر رزق قائلة: «لم تصلنا حتى الان معلومة مؤكدة بقرار الهدم لكن وجدنا علامة X التي تضعها المحليات على المقابر التي ستتعرض للإزالة مع التوسعات وأيضا على مقبرة والدي التي تقع بجوارها.

طه حسين علامة من علامات الأدب العربي

وتابعت «عون» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «من بيروت عندي أمل كبير إن ما يبقاش فيه إزالة لأن طه حسين علامة من علامات الادب العربي والاهتمام به عربي وعالمي ومؤرخ إسلامي».

قلق عائلة طه حسين من هدم المقابر

وناشدت ابنة حفيدة عميد الأدب العربي، الجهات المعنية التدخل للحيلولة من عملية الازالة المحتملة قائلة: «العائلة تشعر بالقلق بأن يطلب منها نقل رفات جدها عميد الأدب العربي بالإضافة لأمي وأمينة طه حسين وهي من أوائل الحاصلات على شهادة جامعية ووزير الخارجية الأسبق محمد حسين الزيات وكلها شخصيات عامة شكلت جزءاً من تاريخ مصر».

وأكدت الدكتورة مها عون، أنها لم تبلغ رسمياً لكن فور رؤية العلامة الحمراء أثار الرعب في قلوب عائلته قائلة: «بنرن الجرس لتصحيح أي خطأ وأن تتم دراسة الموقف ومراعاة لطبيعتها المهمة والتاريخ».