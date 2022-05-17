سامي عبدالراضي: «قمر الوكالة» اعترفت بشراء منتجاتها من حارة اليهود

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير صحيفة الوطن، إن الفتاة التي كانت تبيع مستحضرات تجميل الشهيرة بـ الفتاة الشهيرة بـ«قمر الوكالة»، اسمها الحقيقي «شوق» وتسكن في منطقة إمبابة، مبينًا أنها كانت تبيع منتجات مغشوشة في منطقة بولاق أبوالعلا، لافتًا إلى أن جريدة الوطن استمتعت إلى رأي خبيرة تجميل أكدت أن بضاعة هذه الفتاة غير صالحة، ويمكن أن تؤذي من يستخدمها، كما تقدمت محامية ببلاغ بالنيابة عن عدة فتيات للقبض على هذه الفتاة.

خروج الفتاة بتكلفة 20 ألف جنيه

وأضاف «عبدالراضي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الفتاة خرجت بكفالة 20 ألف جنيه، كما أوضح محاميها، وواجهت اتهامات بالاتجار في سلع مغشوشة ومنتجات مقلدة، وإدارة محل دون ترخيص، والبيع دون رخصة، لافتًا إلى أن الفتاة أحضرت فواتير اشترت بها المنتجات من حارة اليهود.

كل من اشترى منها عليه مراجعة نفسه

وأوضح مدير تحرير صحيفة الوطن، أن كل من اشترى منها يجب عليه مراجعة نفسه لأنهم اشتروا منها رغم معرفتهم أن الماركات الغالية لا يمكن أن تباع بثمن قليل، مضيفًا أن الصحافة أدت دورها وعملت على توعية المواطنين، وكيفية مواجهة مثل هذه الأمور.