سامي عبد الراضي: البحث عن التريند أعاد الفتنة بين جماهير الكرة

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الرياضي، مدير تحرير جريدة «الوطن» رئيس تحرير قناة النهار الفضائية إن الاعلاميين أو مقدمي البرامج والصحفيين ليسوا الطرف الوحيد في المعادلة الخاصة بأزمة الإعلام الرياضي وما يشهده من تجاوزات، موضحا أن لدينا طرف آخر مهم هو متحدثي الأندية.

الإعلام الرياضي

وأشار «عبد الراضي» في كلمته بالمؤتمر الذي عقده اليوم الأعلى للإعلام بخصوص قضايا الإعلام الرياضي إلى أن مباراة الاهلي والزمالك في الإمارات شهد مشاجرات بين اللاعبين، لكن بعد ذلك المباراة التي تمت في فبراير 2021 فوجئنا بالروح الرياضية بين اللاعبين، ومباريات كأس الأمم سادها الهدوء.

وتابع مدير تحرير «الوطن» أن البحث عن التريند أعاد الفتنة بين الجمهور، يجب أن يكون هناك محاسبة للجميع وليس الاعلاميين فقط، فهناك من يتحدث بالساعات ومن يريد الرد عليه ينال سباب وشتائم.

تفعيل مدونة السلوك الإعلامي

وطالب عبد الراضي بتعميم تطبيق مدونة السلوك الإعلامي بكل الوسائل وتفعيل القانون بحث متحدثي الأندية، يجب يكونوا أكثر حصافة وقدرة على التمييز وأكثر منعا للفتنة.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على حديث «عبد الراضي» قائلا: منعنا برامج ومقدمي برامج لكن لم نعلن عن ذلك، وأتمنى أن نتعاون جميعا ولا نقبل أن يكون هناك شتائم أو سباب، ويجب التصدى للخطأ بمنتهى الجرأة والشجاعة، والقانون يعطينا صلاحيات تصل لسحب ترخيص القناة».