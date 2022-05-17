قانوني عن ترويج قمر الوكالة لمنتجاتها المغشوشة عبر فيسبوك: «نصب علني»

تحدث الدكتور هاني سامح المحامي حول قضية الفتاة قمر الوكالة والمعروفة إعلاميًا بـ«حسناء الوكالة»، والتي اتهمت ببيعها منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة من خلال تواجدها في منطقة الوكالة ببولاق أبو العلا، الأمر الذي تسبب في القبض عليها وحبسها، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية منذ قليل، قائلًا «اللي بيحصل منها ده نصب علني ومتاجرة بصحة الزبائن لا يقبله دين أو قانون».

وأضاف «سامح» لـ«الوطن»، أن استغلال قمر الوكالة لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لمنتجاتها ربما تعاقب عليه إذا ثبت ذلك، وربما لا تنطبق عليها أركان جريمة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، ولكن إذا ثبت استخدامها «فيسبوك» لتلك الأغراض، بمعنى أنها هي من نشرت فيديوهات عبر تلك الوسيلة للترويج لبضاعتها المغشوشة، فستكون هناك عقوبة عليها بالحبس والغرامة أو إحداهما.

إخلاء سبيل قمر الوكالة

ومنذ قليل، أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، بإخلاء سبيل الفتاة «قمر» والمعروفة إعلاميًا بـ«قمر الوكالة»، بضمان مالي قيمته 20 ألف جنيه، بعد إلقاء القبض عليها اليوم، بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة بمنطقة الوكالة، وتسببها في إلحاق الضرر بعدد من الزبائن.

أكد المحامي إبراهيم حسني، دفاع المتهمة «قمر» المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الوكالة»، إخلاء سبيل قمر الوكالة موكلته والتي تدعى «شوق. م»، أُخلي سبيلها من قبل جهات التحقيق، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها ببيع منتجات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا مغشوشة ومجهولة المصدر.

القبض على قمر الوكالة

وتم ضبط المتهمة قمر في وقت سابق، وعُثر بحوزتها على مستحضرات تجميل مغشوشة دون مستندات، وبمواجهتها بمقاطع الفيديو وبالمضبوطات أكدت أنّ المستحضرات مملوكة لها وتبيعها للمواطنين، وجرى التحفظ على المضبوطات، وعرضها على سلطات التحقيق، التي أمرت بإخلاء سبيلها مقابل 20 ألف جنيه.

وتستمع النيابة المختصة لأقوال عدد من السيدات المتضررات من منتجات مستحضرات تجميل لـ«قمر الوكالة» ذات الأسعار الرخيصة مقارنة بأقرانها من منتجات التجميل، هو ما جعل بعض الفتيات يتهافتن على تلك المنتجات قبل اكتشاف ضررها عليهن من الناحية الصحية، ومشكلات كثيرة في الجلد.