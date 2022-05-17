خلال احتفالية دولية بمدينة البندقية.. الإعلان عن إطلاق SERIE 02

عُقد في مدينة البندقية الفعالية الافتتاحية لإطلاق إطارات Serie 02 بشكل رسمي، والتي تُعتبر الجيل الجديد من إطارات بروميتيون Premium تحت علامة PIRELLI التجارية. اختارت مجموعة بروميتيون، والتي يقع مقرها الرئيسي في ميلانو بيكوكا، جزيرة Isola delle Rose الخلابة قرب ساحل مدينة البندقية، لتكون مسرحًا للفعالية التي دعت إليها أكثر من 200 من عملائها إلى جانب الصحفيين المتخصصين من 10 دول من بينها ممثل جريدة الوطن المصرية، لتعلن عن إطلاق إطارات Serie 02، وهي السلسلة التي طُرحت بالفعل في أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ شهر أبريل.

كما أعلنت مجموعة بروميتيون للإطارات خلال الفعالية عن استراتيجيات عملها ورؤيتها المُستقبلية.

بالنسبة لمجموعة بروميتيون، تُعد هذه أول فعالية دولية يُدعى إليها حضور منذ ثلاث سنوات والأكثر أهمية في تاريخ المجموعة.

كان حاضرًا خلال الفعالية المدير العام للمجموعة روبرتو ريجي ومدير الشؤون التقنية ألكسندر بريغانتيم ورئيسة قسم التسويق سابينا أورياني إلى جانب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا في الشركة فرانشيسكو أنتوناتشي.

صرح روبرتو ريجي، المدير العام لمجموعة بروميتيون للإطارات، قائلًا: "بفضل النتائج الرائعة التي تحققت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، أصبحت الشركة الآن في وضع يسمح لها بالتفكير في تحقيق المزيد من التطوير وزيادة الاستثمارات خلال العام الحالي والتي ستتخطى بشكل كبير الاستثمارات في العام 2021."

وأضاف: "ستظل الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا كما هي، الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز مكانة العلامة التجارية وتعزيز الشراكات التجارية وتحقيق مفهوم الاستدامة.

يُعد إطلاق Serie 02 لحظة هامة للغاية بالنسبة إلى بروميتيون، لأننا نؤمن بأن مهمتنا تتمثل في أن نوفر لعملائنا المنتجات التي طورناها بأنفسنا مع التركيز بشكل خاص على تقديم أفضل معايير الأداء والسلامة والجودة".

وصلت مجموعة بروميتيون للإطارات إلى نقطة فارقة في مسيرتها تتمثل في مرور خمس سنوات على تأسيس المجموعة، وخاصة بعدما تحقق في عام 2021 الذي شهد الكثير من التطوير سواء على صعيد الحصص السوقية للشركة أو المؤشرات الاقتصادية / المالية الرئيسية.

على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، تستهدف المجموعة في عام 2022 زيادة حجم الاستثمارات من أجل تعزيز كل من القدرة الإنتاجية والكفاءة في مصانع المجموعة وعملياتها الإنتاجية على حد سواء، مع مواصلة السير على درب تحسين النتائج من حيث معدلات كفاءة الأعمال وهوامش الربح.

Serie 02 هي بطلة فعالية البندقية بلا منازع، وتعتبر أهم إطلاق لمنتج في تاريخ مجموعة بروميتيون للإطارات، بالإضافة إلى كونها الركيزة الأولى لاستراتيجية بروميتيون.

الابتكار والاستدامة هما أهم كلمتين تعبران عن هذا المشروع.

ركزت المجموعة على توجيه الجهود نحو العناية بالتركيبات الإنتاجية وعمليات التصنيع من أجل الحصول على منتج متوازن يطابق معايير السلامة، وقادر على تقديم أفضل أداء مع احترام أسس الاستدامة. بالمقارنة مع الجيل السابق من المنتجات، تقدم Serie 02 أداءً أفضل على كافة الأصعدة: حيث مقاومة التدحرج (18٪ أقل في المتوسط، لخطوط الإنتاج الأولى)، المسافة المقطوعة (10٪ أكثر في المتوسط)، المتانة (20٪ أكثر في المتوسط)، ثبات التآكل (10٪ أكثر في المتوسط).

وللمرة الأولى، صُنفت إطارات بروميتيون ضمن الفئة أ للمسافات الطويلة من حيث استهلاك الوقود: خط Profuel.

لتسليط الضوء على مجهودات مجموعة بروميتيون في التصميم والإنتاج والابتكارات التكنولوجية التي قدمتها، يظهر شعار "Prometeon Engineered" على كافة إطارات Serie 02، حيث تمثل الجيل الأول من الإطارات المطورة بالكامل في مراكز البحث والتطوير التابعة للمجموعة، والتي يعمل بها 150 شخص في كل من إيطاليا، وتركيا، والبرازيل ومصر.

تم العمل على تحسين وزن الإطار دون أن يؤثر ذلك على الأداء، لتصبح كافة المنتجات قابلة للترميم وإعادة التدوير، ما يطيل العمر الافتراضي للإطار.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل الإطارات علامة الشتاء 3PMSF ، ومجهزة بمستشعر RFID ومُعتمدة من قبل كبريات الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات.

تقديم Serie 02 إلى الأسواق رفع من التوقعات الخاصة بنمو الحصة السوقية لمجموعة بروميتيون للإطارات بنسبة 2-3٪ بحلول عام 2025 في قطاع إطارات Premium.

يأتي طرح Serie 02 في الأسواق بناء على توقع بأن يُستبدل أكثر من 80٪ من إطارات السلسلة السابقة بحلول العام 2024.

قُبيل تقديم Serie 02، تبوأت مجموعة بروميتيون للإطارات مكانة رائدة في السوق في مجال الاستبدال في إيطاليا وتركيا بحصص سوقية تزيد عن 20٪ إجمالاً وفي فئة Premium (المستوى 1)، وفي البرازيل بحصة أعلى من 15٪.

يمثل قطاع الاستبدال ما يقرب من 76٪ من إجمالي مبيعات بروميتيون، منها 26٪ في أوروبا و29٪ في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، و38% بالنسبة لأمريكا الجنوبية، أما النسبة المتبقية البالغة 7٪ فتتوزع بين كل من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

تعزيز مكانة العلامة التجارية: إبرام عقود رعاية عالمية وتقديم خدمة إرجاع الإطارات والاختبارات التجارية

يُعد تعزيز مكانة العلامة التجارية ركيزة أخرى من ركائز استراتيجية بروميتيون للنمو. اتخذت المجموعة بعض الخطوات في هذا الاتجاه ونُفذت عدة مبادرات.

يُعد تعزيز مكانة العلامة التجارية ركيزة أخرى من ركائز استراتيجية بروميتيون للنمو. اتخذت المجموعة بعض الخطوات في هذا الاتجاه ونُفذت عدة مبادرات.

الراعي الرسمي لـ WorldSBK

في مستهل شهر أبريل، أُعلن عن إبرام المجموعة لأول عقد رعاية دولية: اتفاقية تمتد لسنوات أصبحت بروميتيون بموجبها الراعي الرسمي لـ WorldSBK، بطولة العالم للدراجات النارية المعتمدة على إطارات السلسة. يُعد الابتكار والتكنولوجيا والسعي نحو تحقيق أفضل أداء قيمًا مشتركة تجمع بين بروميتيون وSuperbike. ستتواجد العلامة التجارية الخاصة بروميتيون على جوانب الحلبة خلال كافة جولات البطولة الـ 12، والتي تقام في 10 دول مختلفة، مع تقديم تجارب عملاء خاصة تستهدف عملاء بروميتيون، الذين سيحظون بتجربة متابعة مميزة لحلبة السباق.

توبراك رازغاتليوغلو

أُعلن خلال الاحتفال أن بروميتيون أصبحت الراعي الرسمي لـ توبراك رازغاتليوغلو، بطل العالم في Superbike. التركي رازغاتليوغلو من مواليد العام 1996، وفاز بالبطولة في العام 2021 بعد صراع مثير استمر حتى اللحظات الأخيرة من عمر السباق مع بطل العالم 6 مرات جوناثان ريا، والذي يُعد أسطورة في هذه الفئة. رازغاتليوغلو هو أحد أفضل المواهب الشابة في عالم الدراجات النارية على مستوى العالم، سيكون شعار بروميتيون على خوذته دائمًا خلال البطولة.

تكتسب رعاية بروميتيون لرازغاتليوغلو أهمية إضافية بسبب خططها التوسعية في السوق التركي.

تتمتع شركة بروميتيون بحضور قوي في تركيا حيث يقع أكبر مصنع للشركة. خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023، ستُضخ في المصنع استثمارات بأكثر من 40 مليون يورو بهدف رفع طاقته الإنتاجية، بالإضافة إلى مركز للبحث والتطوير افتُتح بالفعل في سبتمبر الماضي.

إرجاع الإطارات

خبر آخر أُعلن عنه في البندقية وهو إطلاق خدمة إرجاع الإطارات Tyre Back. تلتزم شركة بروميتيون بتقديم الحماية للمستهلك عبر ضمان جودة منتجاتها بنسبة 100٪ للأساطيل التي تشتري إطارات Serie 02: ما يعني أنه ولمدة 48 شهرًا من تاريخ الإنتاج، سيحق لأسطول السيارات استبدال المنتج بالكامل في حالة تلف الإطارات بسبب عيوب الصناعة.

تُعد Tyre Back مبادرة استثنائية، فهي ليست مجرد ضمان، بل تقدم علاقة جديدة وحصرية مع العميل: عندما يشتري العميل المنتج ويقوم بالتسجيل عبر الإنترنت، فإن بروميتيون والوكيل الخاص بها سوف يتابعون مع العميل ويقدمون له الدعم طوال العمر الافتراضي للإطار.

سيبدأ العرض الترويجي للخدمة في إيطاليا خلال الصيف وسيشمل كافة أرجاء أوروبا بحلول نهاية العام 2022.

الاختبارات التجارية

بحلول نهاية شهر مايو، سيبدأ تسليم إطارات Serie 02 الاولى لحوالي 90 من أساطيل المقيمين المختارين من قبل بروميتيون للقيام باختبار المنتج الجديد في أوروبا من خلال أدوات PRO CHECK، نظام الفحص والمراقبة من بروميتيون المصمم لتوفير خدمة دعم شخصي موثوقة مع تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

ستُزود أساطيل سيارات الشركاء بإطارات Serie 02 إلى جانب إطارات المنافسين، وسيقوم فنيو وخبراء الجودة والبحث والتطوير في بروميتيون بمراقبة أداء الإطارات على المدى المتوسط والطويل.

مركزية الشراكةSUPERTRUCK : وPRO SERVICES

تتمثل إحدى الركائز الأخرى لاستراتيجية النمو في بروميتيون في بناء الشراكات التجارية مع العملاء، والتي تشمل شبكة SuperTruck وخدمات PRO.

SuperTruck

في عام 2022، ستنضم دول جديدة إلى شبكة الوكلاء الأوروبيين لـ SuperTruck، فبالإضافة إلى إيطاليا (حيث تأسست الشبكة في عام 2016 وحيث يوجد اليوم 40 مقدم خدمة وبائع) وبولندا الموجودة بالفعل.

ستنضم بين سبتمبر وديسمبر كل من اليونان (في سبتمبر) وإسبانيا (في أكتوبر) وألمانيا وسويسرا (في نوفمبر) والمملكة المتحدة (في ديسمبر 2022) إلى تحالف SuperTruck.

تجمع SuperTruck بين رؤية بروميتيون وأفضل شركائها في قطاع الشاحنات والحافلات، ما يضمن تقديم أفضل المنتجات والخدمات لأساطيل السيارات الأوروبية.

سيكفل المنضمون إلى الشبكة لعملائهم الخبرة والكفاءة والعروض المصممة خصيصًا والموثوقية.

PRO Services

تقدم شركة بروميتيون الدعم لشبكة SuperTruck من خلال خدمات PRO:Pro Management: نظام مركزي لإصدار الفواتير يسمح لأساطيل السيارات بالحصول على خدمات بروميتيون كجهة وحيدة لإصدار الفواتير، مع إمكانية الحصول على خدمات أي مقدم خدمة ضمن شبكة SuperTruck ، بنفس الأسعار والعروض والشروط دائمًا.Pro Time: شبكة مختارة من مقدمي الخدمات الأوروبيين لتقديم خدمة المساعدة والإنقاذ على الطريق، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقادرة على تقديم المساعدة في حالة تعطل الإطارات.

Pro Finance: خدمات متنوعة للتمويل لدعم شراء الإطارات لمقدمي الخدمة وعملائهم - أساطيل السيارات، ما يسمح لهم بتأجيل سداد تكاليف الشراء Pro Check: منصة لدعم عمليات فحص الإطارات تساعد الباعة ومقدمي الخدمة وعملائهم على مراقبة أداء الإطارات ووضع خطط الصيانة والاستبدالPro Campus: خدمات تدريب فني ومالي وإداري تهدف لتعزيز خبرات الشركاء.