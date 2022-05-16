هل تفكر في عمل مشروع إطارات سيارات؟.. أرباحك ستصل لـ200 ألف جنيه بعد 5 سنوات

كشفت دراسة جدوى استرشادية لمشروع مركز خدمة إطارات وشحن بطاريات السيارة، وصول صافي الأرباح السنوية إلى 130 ألف جنيه بنهاية العام الأول، فيما تتضاعف الأرباح لتصل إلى 200 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

إيرادات بملايين الجنيهات من تصليح وبيع الإطارات وشحن البطاريات

وأضافت الدراسة الحكومية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة تصل إلى 510 آلاف جنيه بنهاية العام الأول لمشروع صيانة الإطارات وشحن بطاريات السيارات، مشيرة إلى إمكانية مضاعفة حجم المبيعات ليتخطى 750 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

أسباب ارتفاع إيرادات مشروع مركز خدمة إطارات السيارات

فيما أرجع الجهاز في دراسته ارتفاع إيرادات إصلاح وشحن بطاريات السيارة، إلى الحاجة المُلحة والضرورية لهذه الخدمة وارتفاع الطلب عليها طوال العام، خاصة على الطرق السريعة، بجانب بساطة التكاليف المتمثلة في الآلات والمعدات وبعض الخامات البسيطة، مثل «ماكينة فك وتركيب إطارات، ومكواة لحام، وماكينة ترصيص إطارات، وتونجر شحن، ومستلزمات لحام وترصيص إطارات وشحن بطاريات».

كما أكّد الجهاز قصر متوسط فترة الاسترداد لمشروع مركز خدمة صيانة الإطارات وبطاريات السيارات التي لا تتجاوز عام وشهرين، مرجعًا ذلك إلى سرعة الدوران وارتفاع الطلب المحلي على الخدمة، وبالتالي ارتفاع العائد الذي يصل إلى 4 أضعاف النفقات، كما أنَّ المشروع لا يحتاج سوى لتشغيل 3 أفراد فقط خلال السنوات الخمس الأولى.

قرض بنكي بقيمة 125 ألف جنيه بضمان المشروع.. والفائدة أقل من 5%

وبحسب الدراسة، تمّ تقدير الاستثمارات الكلية للمشروع بنحو 190 ألف جنيه، يمكن لصاحب النشاط الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان المشروع تصل نسبتها إلى أكثر من 67% من التكلفة الاستثمارية، مع إتاحة فترات طويلة لسداد الأقساط وفائدة متناقصة 5% فقط في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.