تغير الفلتر وضبط هواء إطارات السيارات.. نصائح للمسافرين قبل العيد

مع قرب عيد الفطر المبارك يسافر عدد كبير من الأسر لزيارة الأقارب أو الذهاب إلى المصايف بسياراتهم، ولكن هناك عدة أمور يجب التأكد منها قبل الحركة لحماية المسافر وعائلته من حدوث أعطال تعكر عليه الاستمتاع بوقت الإجازة اللطيف.

أهم النصائح قبل السفر في عيد الفطر

وهناك بعض النصائح يجب الأخذ بها قبل السفر بالسيارة الخاصة، وتستعرض «الوطن» عددًا من النصائح الخاصة، بحسب تصريحات المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرف التجارية.

- الصيانة بين الموسمين الصيفي والشتوي مطلوبة لإطالة عمر السيارة الافتراضي وعدم التعرض للحوادث.

- ضرورة تغيير الفلتر وفحص الحركة الديناميكية لمروحة التبريد من الضروريات لتفادي ارتفاع مؤشر الحرارة، نتيجة إصابة المروحة بعطل فني.

- التأكد من عدم وجود أي تسريب أو تشقق في الخراطيم الموصلة لسائل التبريد.

- فحص منسوب الغاز الموجود داخل المبرد والحرص على عدم نقصانه عن الحد المسموح به مع الاهتمام بقياس سعة الزيت وتغيره وقياس هواء الإطارات وضبطه.

- من المهم جدا الانتباه لوزن حمولة السيارة للمحافظة، لأن الحمولة الزائدة تشتت انتباه السائق وتعيق الرؤية وتسبب الضغط على المحركات والأنظمة الداخلية للمحرك والإطارات.

فحوصات دورية للسيارة

وفى سياق آخر، أكد رئيس رابطة تجار السيارات ضرورة المداومة على فحص المصابيح الأمامية والخلفية والمرايا، خاصة قبل قيادة السيارة لمسافات طويلة، ويتم ذلك عن طريق التأكد من عدم وجود أي تلف في أسلاك المصابيح، كما هو الحال في البطارية مع الاهتمام بتغير زيت المحرك واختيار النوع المناسب منه للمسافات الطويلة خاصة في فصل الصيف

وتابع أنه يجب أيضًا الاهتمام بوضع صندوق الإسعافات الموجود في السيارة، ولابد من احتوائه على القطن والشاش، وبعض المسكنات، وميزان للحرارة وخافضات الحرارة، والمطهرات والمعقمات الطبية، لمواجهة أي أزمات محتملة.