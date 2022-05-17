القبض على «مستريحة» في البحر الأحمر.. نصبت على الأهالي في 4 ملايين جنيه

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإستيلاء على قرابة 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفها و رصدت الأجهزة الأمنية تضرر مواطنين "محددين" من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر) لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تصل إلى قرابة "4 مليون جنيه" بدعوى تشغيلها فـى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بتلك المبالغ، إلا أنها لم تفى بذلك، ولم ترد لهم المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبطها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.