«مستريحة دمياط».. استولت على 15 مليون جنيه وفرت هاربة

«إلحقونا شقا السنين ضاع»، هكذا روى عدد من المواطنين، لرجال مباحث الأموال العامة، مأساتهم بعد تعرضهم لعملية نصب من سيدة، استطاعت إقناعهم بقدرتها على استثمار أموالهم في مشروع استثمار وتجارة العقارات بمدينة دمياط الجديدة، وتحصلت منهم على 15 مليون جنيه، وفرت هاربة.

وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها من أجل ضبط المتهم الهاربة، التي اختفت وبصحبتها أطفالها الثلاثة، بينما أكدت التحريات أن زوجها يدعى «أشرف ع»، وليس له علاقة بتلك الوقائع.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة أكثر من بلاغ من مواطنين يتهمون سيدة تدعى «إيمان ا»، 35 سنة، من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وتقيم في مدينة دمياط الجديدة، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

واتهم «ر. خ»، أحد الضحايا، المتهمة الهاربة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه تقدر بـ 600 ألف جنيه بدعوى تشغيل المبالغ في مجال تجارة العقارات، مقابل أرباح شهرية 25%، وأنها التزمت فترة طويلة بدفع الأرباح، ثم اختفت بالمبالغ وغيرت محل إقامتها وهاتفها المحمول، مضيفا: «تجمعنا نحو 30 شخصا وقمنا بعمل توكيلات جماعية بواقع 6 لكل توكيل وحررنا محاضر، ومن بيننا مواطن سوري الجنسية سلم المتهمة الهاربة مليون جنيه، وشخص أخر سلمها 3.5 مليون جنيه».

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 14 أحوال لسنة 2022 قسم الأموال العامة.

مستريحة أخرى تحصل على 4.5 مليون جنيه

أيضا، تلقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط 6 بلاغات من 21 شخصا، بتلقي سيدة مبالغ مالية منهم، منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية 25%، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح منذ 4 شهور، وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف الرائد محمد حسونة رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها سيدة مقيمة بالحي السادس مجاورة 30 بدمياط الجديدة، وممارستها نشاطا إجراميا على النحو المشار إليه، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، موضحة أن هناك 6 قضايا تم إحالتها إلى لنيابة العامة بإجمالي 4.5 مليون جنيه.