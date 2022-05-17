الزعيم ألغى عرض «شاهد ماشفش حاجة» بعد رفض الشركة المنتجة دفع راتب ممثل

قضى الفنان الكبير عادل إمام، أكثر من نصف عمره على خشبة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة عشرة مسرحيات، استمرت إحداها أكثر من عشر سنوات، مون بين تلك المسرحيات الناجحة التي قدمها خلال مسيرته «شاهد ما شفش حاجة»، التي قدمها في سبعينيات القرن الماضي.

عادل إمام يرد ثمن التذاكر للجمهور

وشهدت مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، عام 1978 أزمة كبرى بسبب رواتبها، حيث أن بعض الفنانين المشاركين فيها بالأدوار الثانوية احتجوا ورفضوا استكمال المشاركة فيها بسبب عدم الحصول على رواتبهم التي طالبوا بها.

وكشف تقرير نُشر في مجلة الكواكب، مارس عام 1978، أن الفنان عادل إمام تشاجر مع إدارة المسرحية في إحدى ليالي العرض، وقرر إنهاء عرض المسرحية أثناء الفصل الثاني منها، حينما علم بتخلف فنان ثانوي عن دوره بسبب عدم حصوله على راتبه الذي طلبه، دفع عادل إمام إلى اتخاذ قرار بوقف العرض.

عادل إمام قدم مسرحية بودي جارد

وطلب الزعيم من إدارة فرقة الفنانين المتحدين الشركة المنتجة للمسرحية إنهاء العرض قبل استكمال الفصل الثاني، ورغم أن إدارة الفرقة حاولت إقناعه باستكمال العرض واحترام المشاهدين إلا أنه رفض وطلب منهم إعادة ثمن التذاكر للجمهور.

ويحتفل اليوم الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده 82 الذي يتزامن سنويا معفى السابع عشر من شهر مايو من كل عام، ويذكر أن آخر عروضه المسرحية التي قدمها كانت مسرحية بودي جارد.