الملك سلمان وولي عهده يبعثان ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الصومالي الجديد

شهد عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها رسالة التهنئة التي بعث بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، الواقعة غرب القارة الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي، حل برلمان بلاده.

برقية تهنئة للرئيس الصومالي

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية، معربا عن أمله في مزيد من الأمن والاستقرار للصومال، كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس الصومالي الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وحصل شيخ محمود، على 214 صوتا في الانتخابات الرئاسية بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، على 110 أصوات.

الأمم المتحدة تشيد بالتداول السلمي للسلطة في الصومال

بدورها، أشادت منظمة الأمم المتحدة، بطبيعة العملية الانتخابية الإيجابية والتداول السلمي للسلطة في الصومال، وقدم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، التهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الأخير، أثنى على الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد فارماجو، وأعرب الأمين العام للمنظمة عن أمل الأمم المتحدة في تحرك الرئيس الجديد سريعا لتشكيل حكومة شاملة، للنهوض بالأولويات الوطنية الحاسمة، والتصدي للتحديات.

قوات الدفاع تتمكن من إحباط محاولة انقلاب في ليلة 12 من شهر مايو الجاري

وفي مالي، أعلنت الحكومة المؤقتة، إحباط تنفيذ انقلاب في ليلة 12 من شهر مايو الجاري من مجموعة من الضباط المدعومين من دولة غربية، موضحة أن قوات الدفاع والأمن تمكنت من إحباط المحاولة بسبب يقظتها ومهنيتها.

وأشار المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أغسطس من العام قبل الماضي 2020 في بيان، إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية ونقاط الدخول إلى عاصمة البلاد باماكو، كإجراءات لتحديد المتواطئين، مشيرا إلى فتح تحقيق وسيواجه المعتقلون العدالة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

رئيس غينيا بيساو: الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية

وفي غينيا بيساو، قرر رئيس البلاد، عمر سيسوكو إمبالو، أمس الإثنين، حل مجلس الشعب الوطني، معلنا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بحلول نهاية العام الجاري لوضع حد لأزمة سياسية مستمرة بين البرلمان والرئاسة.

وأشار إمبالو، إلى أن هذه الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.