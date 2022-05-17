بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين في قضية «خلية المرابطين»

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين» التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد مصطفى.

الخلية أسسها الإرهابي هشام عشماوي

وأحال النائب العام، في وقت سابق، المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لتوليهم قيادة جماعة المرابطين الإرهابية، التي أسسها الإرهابي هشام عشماوي، وتهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

الانفصال عن تنظيم القاعدة

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات في القضية، للمتهم الأول عبد الله عامر، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، وذلك بعد أن انفصل عن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتمويلها والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابية بليبيا.

تنفيذ عمليات عدائية

كما وجهت النيابة العامة، عدة تهم للمتهمين، بعد أن استجوبتهم، وأقروا بانضمامهم للجماعة وتمويلها وتلقيهم تدريبات عسكرية فيها، التي كان الهدف منها تنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد الدولة المصرية، فضلًا عن توجيه النيابة للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق «محبوس»، زوج أخت هشام عشماوي، تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها على نحو يخالف القانون.