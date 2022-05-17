ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 500 جرام من مخدر «الآيس» بأسيوط

ضبطت وحدة مباحث قسم ثان أسيوط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وكان بحوزتهم فردين خرطوش، وكميات من المواد المخدرة «الآيس، الشابو» تزن حوالي 500 جرام تقريبا، قبل ترويجها بين عملائهم، متخذين منطقة الأزهر والمناطق المحيطة بها مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي غير المشروع.

إخطار لمديرية الأمن

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن مسجل خطر يعمل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة منشية الأزهر بحي شرق التابع لدائرة قسم ثان أسيوط.

تحريات المباحث تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات رئيس المباحث، والرائد محمد أبودومة والنقيب أحمد عبدالمقصود والنقيب حسام البارودي والنقيب حسام طاهر وبعد التحقق والرصد من المعلومات التي وردت تبين صحتها.

تقنين إجراءات الضبط ومداهمة الوكر

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام والعميد أحمد البديوي مدير مباحث المديرية، جرى مداهمة الوكر المستهدف بمنطقة منشية الأزهر، وضبط المدعو «وائل. ع» الشهير بـ«فرج .ع»، وشخصين آخرين بحوزتهما كمية كبيرة من «الآيس شابو» المخدر تزن 500 جرام تقريبا بقصد الاتجار، وعدد 2 سلاح محلي الصنع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.