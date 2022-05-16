ضبط صاحب محل ملابس بتهمة قتل شاب بطلقات نارية في قويسنا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا في مديرية أمن المنوفية، من ضبط صاحب محل ملابس المتهم في واقعة مقتل الشاب «م.م» والذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل، في واقعة أثارت غضب الأهالي في مدينة قويسنا، حيث إن الواقعة حدثت في وضح النهار، وسط حزن وصدمة من الجميع في المدينة.

وأشارت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم ضبط المتهم في واقعة مقتل الشاب «م.م» في مدينة قويسنا، مؤكدا أنه جارٍ التحقيقات في الواقعة، وسؤال أسرة المجني عليه، وكذلك سؤال شهود العيان، والتحقيق مع المتهم، لكشف غموض الواقعة ومعرفة ملابساتها.

حزن في مركز قويسنا بعد مقتل شاب بطلقات نارية

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة قويسنا عقب الإعلان عن وفاة شاب بطلقات نارية في وضح النهار بمدينة قويسنا في منطقة البنك الأهلي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، مطالبين بالقبض على المتهم وتقديمه إلى المحاكمة.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى «م.م» بطلقات نارية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وضبط المتهم، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها.