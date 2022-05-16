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ضبط عاطل بالغربية هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الإثنين 16 مايو 2022
متهم ـ صورة أرشيفية

متهم ـ صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية، من القبض على عاطل هارب من تنفيذ 50 حكمًا قضائيًا في محافظة الغربية.

عاطل هارب من 20 سنة سجن

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تردد عاطل، مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية، مطلوب التنفيذ عليه في 50 حكم حبس، بإجمالي عقوبات بلغت 20 سنة على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

 

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بقلم محمد بركات