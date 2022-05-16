ضبط ممرض بتهمة التحرش بمريضة داخل أحد المستشفيات بالعجوزة

شهد أحد المستشفيات بمنطقة العجوزة واقعة قيام ممرض بارتكاب واقعة التحرش بمريضة بدعوى أنه طبيب ويجري الكشف عليها داخل المستشفى، ولكنه لامس أجزاء حساسة من جسدها، وضبطه رجال الشرطة واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى معهد القلب يفيد بوقوع حالة تحرش جنسي من قبل ممرض داخل مستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة منزل، 18 عاما، «حامل».

خلع ملابسها

وقررت أنها حال تواجدها بغرفة الإيكو حضر شخص يرتدي ملابس الأطقم الطبية وطلب منها خلع ملابسها وكشف عليها وبعدما انتهى أخبرها بأنه سيحضر نتيجة الكشف ويعود إليها مرة أخرى، وأثناء انتظارها حضر الطبيب لتكتشف بعدها أن ذلك الشخص لم يكن طبيبًا ولكنه ممرض.

ضبط المتحرش

وتم فحص الكاميرات، وضبط المتحرش وتبين أنه ممرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.