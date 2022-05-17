أثري: خاطبنا «يونسكو» لرفع موقع دير ماري مينا من قائمة «المهدد بالخطر»

كشف الدكتور عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار، عن تفاصيل تطوير دير ماري مينا في الإسكندرية، بعد وضعه على قائمة التراث المهدد الخطر من اليونسكو، مشيرًا إلى أنّه يقع على بعد 75 كيلو غرب الإسكندرية 60 كيلو جنوب برج العرب على مساحة 1000 فدان.

تسجيل الدير كأثر تاريخي في عام 1956

وأوضح «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المُذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ الدير تم تسجيله كأثر تاريخي في عام 1956، وتسجيله كتراث عالمي في اليونيسكو عام 1979، وأدرج على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2010 بسبب مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

ووصف دير ماري مينا، بأنّه نموذجا معماريا مميزا ويمثل مرحلة من مراحل التاريخ البشري، ويعتبر مجمعا معماريا لمدينة في الفترة المسيحية بالقرن الرابع الميلادي، حيث كانت مدينة بشوارعها ومبانيها ومنازلها وكنائسها وتوفي فيها القديس مينا، وجرى اكتشافه عام 1905 على يد العالم الألماني كوفمان.

وأشار إلى أنّ هناك كتابا باللغة الألمانية عن الدير موجود في المكتبة الفرنسية بأثينا، كتبه أحد العلماء الألمان الذين تولوا رئاسة المعهد الألماني ويصل وزن الكتاب لـ50 كيلو.

العثور على أواني الحجاج بالدير

وأوضح أنّهم عثروا على أواني الحجاج ضمن أثار ماري مينا وهي مشهورة في العالم أجمع، مؤكدًا أنّها كانت مرتبطة بالحج وكانوا يملأها الحجاج من أحد الآبار اعتقادًا أنّ مائها يشفى المريض، فضلا عن أنّ الدير كان نقطة انطلاق الحج لجبل سانت كاترين ودير سانت كاترين وحجاج القدس.

ولفت إلى أنّ وزارة الآثار وضعت خطة لتخفيف منسوب المياه الجوفية، خاصة بعد تهديد اليونسكو برفعه من قائمة التراث بالتعاون مع وزرات الري والزراعة وإدارة الدير ووضعوا حلول علمية وعملية لحماية المنطقة من تسرب المياه نتيجة الري بالغمر وأزالوا التعديات تحت رقابة خبراء عالميين، إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للدير برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية عام 2018 تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ المنطقة الأثرية، وبالفعل تمت مراسلة اليونيسكو لرفعه من قائمة التراث المهدد بالخطر.