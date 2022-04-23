خلال قداس عيد القيامة.. البابا تواضروس يدين الاعتداء على الأقصى وكنيسة دير السلطان

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن رفضه التام للمساس بالمقدسات الدينية وما تشهده ساحة المسجد الأقصى وبعض الدول الأوروبية من إهانات للمقدسات.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال قداس عيد القيامة المجيد: «نشجب الاعتداءات التي باتت متكررة على رهبان وشعب كنيستنا في دير السلطان بالقدس».

نواب الوزراء يحضرون قداس عيد القيامة

وفي سياق متصل باحتفالات عيد القيامة المجيد، أكد البابا تواضروس أن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأناب لحضور الصلاة أشرف مرزوق معاونه.

وتابع: «هنأنا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأناب لحضور الصلاة الدكتور شريف فاروق نائب الوزير، كما يشاركنا أفراح العيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونشكره لحضوره ونقدر مجهوداته وعمله الدائم لتظهر العاصمة العريقة بما يليق بمكانتها وسط عواصم ومدن العالم».

وواصل: «يحضر معنا الصلاة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كما نشكر القضاة الأجلاء المستشارين رؤساء ونواب وأعضاء الهيئات القضائية والسادة القضاء رؤوساء المحاكم ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها والهيئة الوطنية للانتخابات والسادة رؤوساء ووكلاء النيابة العامة الذين هنأونا بالعيد ونخص بالشكر معالي المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، ويحضر معنا المستشار شحتة محمد حسن نائبا عن سيادته، والمستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي القضاة وينوب عنه المستشار الدكتور أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف».

وواصل: «يشاركنا المستشار عبدالسلام محمود نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ويحضر معنا للتهنئة المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، كما أرسل لنا برقية تهنئة بالعيد المستشار عصام الدين أحمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويهنئنا بالعيد أيضا من المجالس القومية والعليا المتخصصة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وأوضح: «ومن الهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والرقابية، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنور فوزي محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة رشا راغب المير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ونشكر رؤساء الجامعات ونوابهم ووكلائهم وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية والأهلية والخاصة ومنهم الدكتور جمال عبدالرحينم سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور هشام محمد عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني ويحضر معنا للتهنئة بالعيد الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي الأسبق، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق».

دبلوماسيون وسفراء دول يهنئون الأقباط بـ عيد القيامة

وأكمل: «نشكر من هنأنا بالعيد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى مصر، سفراء كندا، بلغاريا، بنما، تشيك، غانا، رومانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، بيرو، القائم بأعمال سفارة لاتفيا، القائم بأعمال سفارة جنوب السودان، سفير مالي، سفراء المملكة الأردنية الهاشمية وأرمينيا وألمانيا الاتحادية وفنلندا وفنزويلا، كما تلقينا برقية تهنئة من السيدة سفيرة الإمارات العربية المتحدة ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية وسفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية».