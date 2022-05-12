وفد سياحي ألماني يزور منطقة دير جبل الطير في سمالوط 

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنّ المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدا سياحيا من ألمانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

تسهيل الإجراءات أمام الزائرين

وأكد محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجها بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

وأوضح المحافظ أنّ منطقة جبل الطير تقع ضمن مراحل التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، الذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، ويسهم بدوره في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا، إلى أنّ المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة ومنها منطقة جبل الطير، حيث يقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.

وتستقبل المناطق الأثرية في المنيا، عشرات من السائحين من مختلف دول العالم، حيث تضم المحافظة كنوزا أثرية تعود لمختلف العصور القديمة، ومنها اليونانية والرومانية والفرعونية والإسلامية والقبطية.