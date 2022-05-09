محافظ المنيا يشهد وصول وفود أفريقية لزيارة دير جبل الطير

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمدخل دير جبل الطير بمركز سمالوط ، وذلك ضمن مراحل التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة بالمنطقة ، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمسار.

جاء ذلك بحضور العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة.

إزالة أي مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق

كما تفقد محافظ المنيا، كافة الأعمال التي جرى الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير، ووجه المحافظ رئيس مدينة سمالوط برفع الحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق، ورفع وإزالة أي مخلفات وإشغالات على جانبي الطريق مع فحص كافة تراخيص المحال العامة بمحيط المسار .

تطوير مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات

وأكد المحافظ، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وخلال جولته لمتابعة أعمال التطوير، شهد محافظ المنيا وصول أحد الوفود الافريقية لزيارة المسار، حيث أكد أن المسار يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي ستضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.