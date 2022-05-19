خبير تقني.. معلومات عن زياد عمران أحد المشاركين في «مصر تستطيع 6»

تُعد سلسلة مصر تستطيع، واحدة من أهم المؤتمرات التي تطلقها وزارة الهجرة، وتهدف في المقام الأول إلى ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراء وعلماء المصريين في الخارج، بجانب تبادل الخبرات المختلفة بين المصريين بالخارج والداخل.

ونهاية مايو الجاري، تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة، والحديث عن عدد من المحاور، ومنها محور التمويل الصناعي، وصناغة الغزل والنسيج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن زياد عمران، أحد المشاركين فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن زياد عمران أحد المشاركين في «مصر تستطيع 6»

- المدير الإقليمي لشركة Nalco Water.

- حاصل على بكالوريوس هندسة كيمياء نووية جامعة القاهرة.

- باحث زائر - كلية هندسة كيميائية - جامعة أوتاوا بكندا.

- نشر 14 ورقة بحثية فى مجالات (معالجة وتدوير المياه - الصناعات الكيماوية والبترولية).

- مهندس تطبيقات علمية بشركة نالكو ووتر منذ عام 2006 وحتى عام 2008.

- خبير تقني بشركة نالكوووتر منذ عام 208 حتى عام 2016.

- أحد المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

- المدير الإقليمي بشركة نالكو ووتر، منذ عام 2016 حتى عام 2018.

- المدير الإقليمي ورئيس قسم البحث والتطوير بشركة نالكو ووتر منذ عام 2018 وحتى 2022.

- حاصل على جائزة النادي الرئاسي الأمريكي لثلاث مرات عن دوره في مجال إعادة تدوير المياه لتحقيق مستقبل أفضل للجنس البشري.

- تم تكريمه وإعداد فيلم وثائقى عنه بواسطة شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

- تم تكريمه كواحد من أفضل 19 شخصية مهمة فى عام 2019، عن مجهوداته في مجال معالجة المياه في مصر.