برلماني يطالب بالاعتماد على الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن تعطل السيستم خلال تأدية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وعدم تمكن بعض الطلاب من أداء الامتحان.

إستخدام أحدث التقنيات

وقال «محسب»، في طلبه، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، رفع خلال السنوات الماضية راية تطوير العملية التعليمية وهو أمر محمود تماما وكنا في حاجة قوية إليه، مشيرا إلى أن الوزارة توجهت نحو التوسع في استخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، من خلال الـ «تابلت»، الذي تم توزيعه على طلاب المدارس، تمهيدا للتخلى عن الكتاب المدرسي ولو بشكل جزئي.

ووجه «محسب»، سؤال إلى الوزير قائلا: «هل ترى البنية التكنولوجيا وشبكات الاتصالات والإنترنت مناسبة لذلك؟»، مؤكدا أن البنية التكنولوجيا بالإضافة إلى جودة خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت غير مناسبة لتحويل العملية التعليمية إلكترونيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تعطل السيستم خلال أداء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثانى الثانوي الذي عقد يوم الخميس 12 مايو، حيث لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني سوى 490 ألف و134 طالب وطالبة بنسبة 84%، رغم تأكيد الوزارة، تقدم نحو 582 ألف و852 طالب وطالبة لأداء الامتحان في الفترة الصباحية، وتبين لاحقا حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت ما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس.

احتساب درجة اللغة العربية

وأوضح أن تغلب الوزارة على هذا الخطأ من خلال احتساب درجة اللغة العربية كاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني، ينال من مبدأ تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن الأمر تكرر مع طلاب الصف الأول الثانوي، الذين استغاثوا بسبب تعطل السيستم وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان، أو أدائه بعد ساعات من الانتظار.

وطالب وزير التعليم بالاكتفاء بـ «التابلت»، في عملية التعلم فقط، والاعتماد على الامتحانات الورقية وفقا لأسئلة التقييم الجديد التى أقرتها الوزارة، مؤكدا أن الإمتحان الإلكتروني أثبت فشله ولم يحقق أي هدف من أهدافه رغم مرور سنوات على تطبيقه.