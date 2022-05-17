محافظ سوهاج يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، فجر اليوم، مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي، بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفىى سوهاج العام.

تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين

واطمئن المحافظ ومدير الأمن على استعدادات المستشفى، ومستوى الخدمة المقدم للمصابين في الحادث، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، وتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب

كان الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج البحر الأحمر»، شهد حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب، وانقلاب أحدهما على جانب الطريق، ما نتج عنه مصرع سيدة وإصابة 27 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفيات «سوهاج الجامعي»، و«سوهاج العام»، و«أخميم المركزي» لتلقى العلاج، والجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما شهد الطريق الصحراوي الشرقي وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق ما نتج أدى إلى مصرع أحد الأشخاص وإصابة 27 شخصا آخرين، وعلى الفور تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلتين على الطريق الصحراوى الشرقي ووجود متوفية ومصابين.