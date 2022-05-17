نشوب حريق ببدروم نتيجة ماس كهربائي في سوهاج

نشب حريق ببدروم يستخدم للتخزين بمركز طهطا بسوهاج وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة عليه دون خسائر بشرية فقد أحترقت بعض الأخشاب وقد أرجع مالك البدروم سبب الحريق إلى ماس كهربائى

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج والعميد على العمارى مدير المباحث الجنائية بسوهاج إخطارا من مركز شرطة طهطا نشوب حريق ببدروم بمساكن ترعة الحرافشة دائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج بالساعات الأولى من صباح اليوم

الإنتقال لموقع الحادث والدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى باشراف اللواء محمد زين مدير اداة البحث الجنائى لموقع الحادث ليتبين نشوب الحريق ببدروم أسفل عمارة دائرة القسم يستغل كمخزن مخلفات وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

مالك البدروم ينفى الشبهة الجنائية ويرجع الحادث إلى ماس كهربائى

وبسؤال مالك البدروم أفاد المدعو " مصطفي ك ض " 39 عاما موظف – ويقيم دائرة القسم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج قرر بمضمون ما تقدم وأنه فوجئ بالنيران تمتد من البدروم عقب إتصال الأهالى به وإبلاغة بذلك فذهب مسرعا للبدروم ليجد الحريق وإتصل على الفور بالنجدة ووحدة الحماية المدنية وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق بعض الأخشاب المهملة ونفي الشبهة الجنائية