مصرع «مخترع» أسفل القطار الإسباني في سوهاج

لقى شخص مصرعه بالساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات القطار السريع على مزلقان مركز المراغة بمحافظة سوهاج، أثناء مروره على المزلقان وهو مغلق خلال عبور أحد القطارات، ليلقى مصرعه عقب اصطدام القطار به.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء محمد محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري مدير المباحث الجنائية بسوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار الإسباني على مزلقان المراغة.

الانتقال لموقع الحادث والتعرف على الجثة

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي لموقع الحادث ليتبين مصرع المدعو «رشاد عبد العال محمد عبد الرحمن»، 70 عامًا، مهندس زراعي، من قرية الحريدية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج وفقا لأوراقه الثبوتية، أسفل عجلات القطار الإسباني، وتعرف عليه أحد شهود العيان وأضاف أنه يقيم بقرية النزلة بالمراغة.

شاهد عيان: المتوفى له العديد من براءات الاختراع

قال أحد شهود العيان لـ «الوطن»، إن المتوفى المهندس رشاد عبد العال، من عائلة أولاد أحمد بقرية الحريدية، ويعمل مهندسًا، وله العديد من براءات الاختراع بالزراعة والري.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة تسيير الطريق.