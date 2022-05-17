6 حرائق وحادثة قطار.. أهم أحداث سوهاج في 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة عدة حرائق متفرقة بثلاثة مراكز بداية من طما شمالا وحتى المراغة جنوبا مرورا بمركز طهطا، وتنوعت الأسباب ما بين ماس كهربائي وحرق مخلفات زراعية وكذلك تطاير شرر فرن بلدي، بالإضافة إلى إصابة فتاة باشتباه بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف اصطدم بها قطار بمركز طهطا بسوهاج، تلك ملخص أحداث 24 ساعة داخل محافظة سوهاج.

حريق 4 أحواش بطما والدفع بثلاثة سيارات للسيطرة عليه

تبدأ الحرائق داخل مركز طما بمحافظة سوهاج عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما يفيد نشوب حريق بحوش في دائرة مركز طما ملك المدعو «محمد ع م ي»، وامتد الحريق إلى 3 أحواش مجاورين له وقد تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات بشرية، وقد أرجع أصحاب الأحواش المجاورة سبب الحريق إلى إشعال مالك الحوش الأول مخلفات زراعية مما أدى لتطاير شرر ونشوب الحريق واتهموه بالإهمال.

حريق حوش بالمراغة بسبب ماس كهربائي

داخل مركز المراغة، بمحافظة سوهاج نشب حريق بحوش ملك المدعو «السيد ا ع م» وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة عليه وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وبسؤال مالك الحوش ارجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي ونفى الشبهة الجنائية.

حريق عقار وحوش بطهطا لشرر فرن بلدي

وفي مركز طهطا بمحافظ سوهاج، نشب حريق بأحد العقارات بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك المدعو «فؤاد م ب م، وامتدت نيران الحريق لحوش ملحق بمنزله، وقد تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق دون إصابات بشرية وقد أفاد مالك العقار عن سؤاله بحدوث الحريق لتطاير شرر من فرن بلدي مجاور، ونفى الشبهة الجنائية.

إصابة فتاة بكسر بالجمجمة اصطدم بها قطار بسوهاج

وفى مركز طهطا أيضا أصيبت فتاة تبلغ من العمر 23 عاما باشتباه بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي عقب اصطدام قطار بها ، حيث اصطدم قطار بمحطة سكة حديد طهطا بها عند محاولتها المرور على مزلقان طهطا أثناء غلقه ومرور القطار مما أدى لاصطدامه بها وإصابتها وقد نقلت لمستشفى طهطا العام لإسعافها الذي حولها بدوره لمستشفى سوهاج العام.