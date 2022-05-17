مصرع مسن وإصابة شاب بحادث تصادم دراجة بخارية في سوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحادث تصادم دراجة بخارية بمواطن في مركز سوهاج.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء محمد محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري مدير المباحث الجنائية بسوهاج، إخطارًا يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب دائرة مركز سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير أداة البحث الجنائي لموقع الحادث وتبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة «عمر. ع. ع.»، 19 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، أختل مقود القيادة بيده واصطدم بـ«أبو رواش. ع. م.»، 65 عاما، بالمعاش، ويقيم دائرة مركز سوهاج.

وفاة شخص وإصابة آخر بالحادث

نتج عن الحادث وفاة الثاني وإصابة قائد الدراجة البخارية بجرح في الرأس والوجه، وفقا للتقرير المبدئي للحالة، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وأفاد نجل المتوفى «ناصر.أ.ع»، 35 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

من ناحيته أكد قائد الدراجة رواية نجل المتوفى، وأضاف أنه فوجئ بالضحية أمامه ولم يتمكن من مفاداته وقد تم التحفظ على الدارجة البخارية.

توقيع الكشف الطبي

وكشف مصدر أمني، عن أنه بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة تسيير الطريق.